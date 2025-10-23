PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Neukirchen-Vluyn (ots)

Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Ladendieb, der umfangreich Kosmetika in einem Drogeriemarkt gestohlen haben soll. Der Unbekannte wird verdächtigt, am 19.10.2024 um 17:15 Uhr aus einer Drogeriemarkt-Filiale an der Hochstraße Kosmetika entwendet zu haben. Er führte bei der Tatauführung einen Kinderwagen mit sich.

Ein Richter am Amtsgericht Moers hat jetzt die Fotos zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Die Fotos und eine Beschreibung der Person finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/184087

Die Polizei sucht nun Hinweise auf die abgebildete Person. Dabei geht es nicht um Details von vor einem Jahr im Drogeriemarkt. Uns interessiert viel mehr, wo sich die gesuchte Person heute aufhält. Kennt jemand den Mann aus seinem persönlichen Umfeld?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 241210-0917

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

