Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-jährigen Moerser

Moers (ots)

Der Vermisste hat seit dem 19.09.2025, in für ihn völlig untypischer Weise, keinen Kontakt mehr zu seinen Angehörigen aufgenommen. Seitdem konnte er nicht mehr erreicht werden. Aufgrund einer medizinischen Vorerkrankung ist eine Eigengefährdung nicht auszuschließen. Der zuletzt für den 30.09.2025 vorgesehenen Behandlung ist er ferngeblieben.

Die Fotos und eine Beschreibung der Person finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/184135

Wer kann Angaben zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

EG/ Ref.: 250929-1020

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell