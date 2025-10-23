POL-WES: Moers - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-jährigen Moerser
Moers (ots)
Der Vermisste hat seit dem 19.09.2025, in für ihn völlig untypischer Weise, keinen Kontakt mehr zu seinen Angehörigen aufgenommen. Seitdem konnte er nicht mehr erreicht werden. Aufgrund einer medizinischen Vorerkrankung ist eine Eigengefährdung nicht auszuschließen. Der zuletzt für den 30.09.2025 vorgesehenen Behandlung ist er ferngeblieben.
Die Fotos und eine Beschreibung der Person finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/184135
Wer kann Angaben zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten machen?
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.
