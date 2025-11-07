PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal/B311 - An Unfallfolgen verstorben
Nach einem Unfall am vergangenen Samstag auf der B311 bei Untermarchtal verstarb eine 23-Jährige an den Unfallfolgen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich bereits an Allerheiligen (1.11.25) gegen 15.15 Uhr bei Untermarchtal (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6149537 ). Dabei erlitt eine 23-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Wie nun bekannt wurde, verstarb die Frau am Donnerstag an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.

++++2113255

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren