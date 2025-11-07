POL-UL: (UL) Untermarchtal/B311 - An Unfallfolgen verstorben
Nach einem Unfall am vergangenen Samstag auf der B311 bei Untermarchtal verstarb eine 23-Jährige an den Unfallfolgen.
Der Unfall ereignete sich bereits an Allerheiligen (1.11.25) gegen 15.15 Uhr bei Untermarchtal (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6149537 ). Dabei erlitt eine 23-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Wie nun bekannt wurde, verstarb die Frau am Donnerstag an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.
