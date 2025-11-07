Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Einbrecher unterwegs

In den vergangenen Tagen machten sich Unbekannte an zwei Gebäuden in Dornstadt zu schaffen.

Ulm (ots)

Ein versuchter Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 13.30 Uhr und Donnerstag, 16.30 Uhr in der Straße Im Mittelbühl. Die Unbekannten machten sich mit einem Werkzeug an der Balkontür zu schaffen. Den ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter wohl nicht in die Wohnung. Warum sie von ihrem Vorhaben abkamen ist unklar. Denn die Tür hatten sie bereits gewaltsam geöffnet und wurden möglicherweise dabei gestört.

Beute machten Unbekannte am Mittwochabend in der Lichtensteinstraße. Auch hier machten sich die Einbrecher an der Balkontür zu schaffen. Die brachen sie auf und gelangte so in die Wohnung. Beim Durchwühlen der Schränke und Kommoden fanden sie wohl auch etwas Schmuck. Den machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt.

Die Polizei Ulm hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, den bittet die Polizei Ulm sich unter Tel. 0731/188-3312 zu melden. Beide Tatorte liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++2147733 2140512 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell