Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos geknackt und Senior betrogen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Scheibe eines geparkten Firmenwagens am Heedfeld eingeschlagen, Unbekannte gelangten so an ein Telefon aus dem Führerhaus des Fahrzeuges. Heute früh stellte zudem der Mitarbeiter einer Baufirma fest, dass mehrere Werkzeuge aus seinem Firmenwagen an der Herscheider Straße gestohlen wurden. Auch hier wurde die Fahrzeugscheibe eingeschlagen. Die Polizei ermittelt zu den Taten und bittet Zeugen um Hinweise.

Ein 72 Jahre alter Lüdenscheider wurde Opfer einer falschen Pflegekraft. Der unbekannte Mann gab sich an der Haustür als Pfleger für Senioren aus und bot seine Unterstützung an. So tätigte er Einkäufe und versorgte den Lüdenscheider mit Essen. Nachdem er für den Lüdenscheider die EC-Karte an einem anderen Ort verwahren wollte, wurde dann schließlich im Nachhinein das Fehlen einer vierstelligen Geldsumme auf dem Konto festgestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und warnt vor Betrügern. (lubo)

