POL-UL: (BC) Laupheim - Rückwärts aufgefahren und dann abgehauen

Einen 40-Jährigen ermittelte die Polizei nach einer Unfallflucht am Donnerstag in Laupheim. Der war wohl auch alkoholisiert.

Wie die Polizei berichtet, sei der Fahrer eines KIA gegen 19.15 Uhr in der Aststraße auf dem Gelände einer Tankstelle gestanden. Nachdem der Mann getankt und auch bezahlt hatte, sei er in sein Fahrzeug gestiegen. Mit seinem KIA setzte er ein Stück zurück und stieß dabei mit einem Opel einer 54-Jährigen zusammen. Der stand neben einer Zapfsäule. Den Aufprall hatte der 40-Jährige wohl mitbekommen und stieg aus. Er begutachtete den Schaden. Die Fahrzeugbesitzerin und Zeugen sahen das und sprachen den KIA-Fahrer auf den Unfall an. Als die 54-Jährige für die Unfallaufnahme die Polizei verständigte, setzte sich der mutmaßliche Unfallverursacher in sein Auto und fuhr davon. Eine Schadensregulierung hatte er nicht in die Wege geleitet. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen nach dem Flüchtigen auf. Rund 20 Minuten später konnte die Polizeistreife den KIA an der Wohnanschrift in Laupheim-Baustetten feststellen. Zuvor hatten die Ermittler die Videoüberwachung auf dem Tankstellengelände ausgewertet und so den Flüchtigen eindeutig identifiziert. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der mutmaßliche Fahrer des KIA betrunken war. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem Opel auf rund 1.500 Euro. Am KIA entstand wohl kein Schaden. Den Führerschein durfte der 42-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft behalten.

