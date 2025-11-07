Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Auf Vordermann aufgefahren

Am Donnerstag verursachte ein Autofahrer auf der B492 bei Hermaringen einen Auffahrunfall. Dabei entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Volvo Elektroauto auf der B492 von Hermaringen in Richtung Herbrechtingen. Dort musste sie verkehrsbedingt halten. Das bemerkte die nachfolgende 19-jährige VW-Fahrerin wohl zu spät und fuhr in das Heck des Volvo. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 60-Jährige in eine Klinik, die 19-Jährige konnte nach Behandlung vor Ort nach Hause. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf ca. 6.000 Euro, den am Volvo auf rund 4.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

