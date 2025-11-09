Polizeipräsidium Ulm

Dürnau - Unfall verursacht und geflüchtet, Zeugen gesucht

Am Samstag ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatzgelände Gammelshauser Straße und Einmündung Zum Köpfle ein Verkehrsunfall. Dies konnte durch den Fahrzeughalter festgestellt werden, nachdem dieser von einem Spaziergang dort zurückkehrte. An seinem Mazda wurde die komplette linke Seite zerkratzt und eingedellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 7000 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ist bislang unbekannt, die Polizei ermittelt. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 07161/93810 beim Polizeirevier Uhingen zu melden.

