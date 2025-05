Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pedelec im Begegnungsverkehr - Pedelec Fahrerin schwer verletzt

Kamen (ots)

Am Dienstag (20.05.2025) befuhr ein 19-jähriger Kamener mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße gegen 16:10 Uhr, aus Richtung Poststraße kommend, in Fahrtrichtung Westicker Straße.

Der Fahrradfahrer beabsichtigte in einem Bogen nach links an einem ausparkenden Pkw vorbeizufahren und kam dadurch mit seinem Fahrrad in Kontakt mit dem Pedelec einer 71-jährigen Kamenerin aus dem Gegenverkehr.

Die Pedelec Fahrerin stürzte aufgrund dieses Kontaktes. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

