Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei rettet Vogelküken und bringt es ins Nest zurück

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unna (ots)

Am Mittwoch (21.05.2025) waren Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Unna zu Kontrollmaßnahmen in der Unnaer Innenstadt.

Gegen 09.00 Uhr wurden der Kontakt zu den Beamten sehr dringlich gesucht, denn: ein Bürger meldete ein Vogelküken in Not. Es sei dabei, in sein Café am Marktplatz, Ecke Hertingerstraße zu hüpfen.

Die Polizisten reagierten schnell und zogen den Rat der biologischen Station des Kreises Unna hinzu. Von einer Verpflegung oder Aufzucht des Vogels wurde abgeraten. Es wurde empfohlen, im Nahbereich nach den Elternvögeln zu suchen, das Küken würde dann weiter versorgt werden.

Durch eine Recherche im Internet konnten Polizeioberkommissar Marc Hellkötter und Polizeihauptkommissar Philipp Lübbert klären, dass es sich bei dem Küken um eine Blaumeise handelte. Tatsächlich konnten Blaumeisen in einem nahegelegenen Baum, unmittelbar vor einer Gaststätte festgestellt werden.

Unter zu Hilfenahme einer geliehenen Leiter wurde das Küken in einem Karton in die Baumkrone gesetzt. Cafébesucher konnten dann beobachten, wie die Vogelmutter direkt anfing, ihr Küken zu füttern.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei dem aufmerksamen Bürger, der das hilflose Vogelküken gemeldet und Polizeioberkommissar Marc Hellkötter übergeben hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell