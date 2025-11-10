Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Nicht mehr fahrtauglich

In einen Garten fuhr am Sonntag ein betrunkener Autofahrer in Gerstetten.

Ulm (ots)

Kurz nach 17.15 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein blauer VW Polo in einen Vorgarten in der Hohe Straße gefahren sei. Vor Ort konnte die Polizei auch den 58-jährigen Fahrer antreffen. Der war betrunken. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Nachdem sein Führerschein beschlagnahmt wurde, musste er noch eine Blutprobe abgeben.

