PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unerlaubte Einreisen in Bayern
Feststellungen der Bundespolizeidirektion München (Stand 31. August 2025)

Bundespolizeidirektion München: Unerlaubte Einreisen in Bayern / Feststellungen der Bundespolizeidirektion München (Stand 31. August 2025)
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

München (ots)

Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben im Freistaat Bayern 
zuständige Bundespolizeidirektion München hat die folgenden 
Feststellungen getroffen:

I. Unerlaubte Einreisen an Land- und Luftgrenzen

Die monatlichen Zahlen von Januar 2021 bis August 2025 zu den 
unerlaubt eingereisten Personen können der Tabelle in der Anlage 
entnommen werden. 

Im Jahr 2024 wurden von der BPOLD München in Bayern 9.817 Personen 
unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen 
Grenzübertritt zurückgewiesen oder zurückgeschoben (Luft- und 
Landweg)

II. Art der Feststellungen seit den vorübergehend wiedereingeführten 
Binnengrenzkontrollen - nur an Landgrenzen

Auf Anordnung der Bundesministerin des Innern und für Heimat führt 
die Bundespolizei seit dem 16. September 2024 vorübergehend 
wiedereingeführte Binnengrenzkontrollen an allen landseitigen 
Schengenbinnengrenzen durch. 

Folgende Feststellungen haben die Beamtinnen und Beamten der 
Bundespolizei in Bayern dabei zwischen dem 16. September 2024 und dem
31. August 2025 (einschließlich) getroffen:

- 12.964 unerlaubte Einreisen (davon AUT: 9.876 / davon CZE: 2.701)

- 7.631 (davon AUT: 6.915 / davon CZE: 716) Personen wurden 
unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen 
Grenzübertritt zurückgewiesen oder zurückgeschoben,

- 451 (davon AUT: 394 / davon CZE: 44) Personen besaßen eine 
Wiedereinreisesperre für Deutschland und wurden daher an der Einreise
gehindert,

- 699 (davon AUT: 641 / davon CZE: 47) Schleuser wurden vorläufig 
festgenommen,

- als Beifang konnten 2.435 (davon AUT: 1.955 / davon CZE: 480) 
offene Haftbefehle vollstreckt sowie

- 163 (davon AUT: 128 / davon CZE: 35) Personen aus dem links-, 
rechts- und ausländerextremistischen oder dem islamistischen Spektrum
festgestellt werden.

III. Art der Feststellungen seit 8. Mai 2025 nur an Landgrenzen im 
Zeitraum bis 31. August 2025 (einschließlich)

Unerlaubte Einreisen:            4.298
            davon AUT:    3.161
            davon CZE:    1.043

Zurückweisungen/Zurückschiebungen:        2.702
            davon AUT:    2.383
            davon CZE:    319

Davon § 18 (2) AsylG:           151
            davon AUT:    145
            davon CZE:    6

Vulnerable Gruppen: 28
            davon AUT:    27
           davon CZE:     1

Wiedereinreisesperren: 131
            davon AUT:    111
            davon CZE:    18

Schleuser:                  279
            davon AUT:    262
            davon CZE:    14

Haftbefehle:                915
            davon AUT:    729
            davon CZE:    186

PMK-Treffer:              71
            davon AUT:    55
            davon CZE:    16

Hintergrund: Die Kontrollen betreffen seit 16. September 2024 auch 
die Landgrenzen zu Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg 
und Dänemark. An den übrigen Landgrenzen (Polen, Tschechien, 
Österreich und Schweiz) fanden die vorübergehend wiedereingeführten 
Binnengrenzkontrollen bereits zuvor statt. Die Grenzkontrollen sind 
zum Schutz der inneren Sicherheit und zur Reduzierung irregulärer 
Sekundärmigration notwendig.

Hinweis: Bei den Daten handelt es sich um Zahlen der Polizeilichen 
Eingangsstatistik der Bundespolizei bis einschließlich Juli 2025; 
diese können sich aufgrund von Nacherfassungen oder notwendigen 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung zukünftig noch geringfügig ändern. 
Die Daten für den Monat August 2025 basieren auf einem 
Sondermeldedienst. 

Die entsprechenden bundesweiten Angaben des Bundespolizeipräsidiums 
sind abrufbar unter dem Link: 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6109581

Rückfragen bitte an:

Thomas Borowik
Pressestelle
Telefon: 089 12149-1019
E-Mail: presse.muenchen@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion München
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion München
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren