Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen/Blaubeuren - Fahrt unter Drogen
Am Sonntag reagierte ein 23-Jähriger nicht auf die Anhaltesignale der Polizei.

Ulm (ots)

Kurz nach 1 Uhr wollte die Polizei bei Laichingen den Opel und die Insassen einer Kontrolle unterziehen. Auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte der Fahrer nicht und fuhr weiter. Erst in Gerhausen hielt der 23-Jährige an. Bei der Kontrolle kam den Polizisten Marihuana Geruch entgegen. Auch bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Einen Drogentest verweigerte er. Da er sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte, wurde er zwangsweise in ein Krankenhaus verbracht. Dort erfolgte eine Blutprobe. Damit der 23-Jährige nicht weiter fahren konnte, wurden seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt und im Anschluss den Angehörigen übergeben.

+++++++ 2161607 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

