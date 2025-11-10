Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - Überholmanöver endet mit Unfall

Trotz Gegenverkehrs überholte am Freitag eine Autofahrerin auf der B312 Höhe Burrenwald. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 66.000 Euro.

Ulm (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 61-Jährige um 18.45 Uhr auf der B312 von Biberach in Richtung Riedlingen unterwegs. Auf Höhe Burrenwald, in einer langgezogenen Rechtskurve, überholte die Fiat-Fahrerin einen vorrausfahrenden Lkw mit Anhänger. Der wurde von einem 22-Jährigen gelenkt. Als sich die Seniorin auf Höhe des Mercedes Actros befand, kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden BMW X3. Am Steuer saß ein 42-Jähriger, der in Richtung Biberach fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich alle drei Fahrzeuge nebeneinander und der Fiat touchierte noch leicht den rechts fahrenden Lkw. Nach dem Zusammenstoß wurde der Fiat von der Straße geschleudert und kam mehrere Meter unterhalb einer Böschung zum Liegen. Womöglich hatten die Bremsmanöver der beiden Autofahrenden schlimmeres verhindert. Sie kamen mit dem Schrecken davon und der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW auf rund 50.000 Euro, den am Fiat auf ca. 15.000 Euro. Der Schaden am Lkw blieb mit 1.000 Euro gering. Die Straße war bis 19.30 Uhr voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

