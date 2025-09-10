Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw-Brand nach technischem Defekt auf der BAB A7, FR Frankfurt, km 526

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula - Am Mittwoch (10.09.) befuhr gegen 11:30 Uhr ein 69-jähriger polnischer Lkw-Fahrer mit seinem mit Baustoffen beladenen polnischen Sattelzug die Bundesautobahn 7 in Richtung Süden. Im Steigungsbereich zwischen dem Kirchheimer Dreieck und dem Hattenbacher Dreieck kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem technischen Defekt im Motorraum, wodurch das Gespann auf dem zweiten von fünf Fahrspuren liegen blieb. Das hierdurch im Motorraum entstandene Feuer breitete sich rasch aus, sodass nur kurze Zeit später die komplette Sattelzugmaschine sowie der vordere Teil des Sattelanhängers im Vollbrand standen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Löscharbeiten sowie der großflächig ausgetretenen Betriebsstoffe musste die Südfahrbahn für 3 Stunden komplett gesperrt werden. Während den umfangreichen Bergungsarbeiten konnte die vierte und die fünfte Fahrspur freigegeben werden. Durch das Feuer wurde der Straßenbelag großflächig beschädigt, woraufhin die ersten beiden Fahrstreifen bis zum morgigen Tag gesperrt bleiben.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Im Zuge der Sperrungen kommt es auf den umliegenden Autobahnen sowie den Umleitungsstrecken zu erheblichen Behinderungen.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus der Gemeinde Kirchheim sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld.

