Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbörse - Zaun an Aussichtspunkt beschädigt - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Geldbörse

Schotten. Am Dienstagvormittag (09.09), gegen 11.45 Uhr, verließ ein 72-jähriger Mann aus Hofheim nach Abschluss seines Einkaufs in einem Markt in der Straße "Märzwiese" und ging zu seinem Auto. Dort stellte er fest, dass Unbekannte ihm auf dem Weg von der Kasse zum Auto seine Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner Hose entwendet hatten. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung - Notieren Sie keine PINs auf Zahlungskarten und führen Sie diese keinesfalls in Ihrem Gelbeutel oder Tasche mit (auch nicht als Notizen, beispielsweise als Telefonnummern getarnt à Betrüger durchschauen dies!)

Zaun an Aussichtspunkt beschädigt - Zeugen gesucht

Schlitz. Im Zeitraum von Samstag (06.09.), 18 Uhr, bis Sonntag (07.09.), 20 Uhr, begaben sich Unbekannte zum Gelände des Aussichtspunkt am Hochbehälter "Auf der Quebst" und beschädigten einen dort befindlichen Holzzaun mutwillig. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell