Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Merklingen A8 - Autorennen auf der Autobahn

Am Samstag sollen sich zwei Autos ein Rennen auf der A8 geliefert haben.

Ulm (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizei den Vorfall mit. Sie fuhr auf der A8 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Merklingen wurde sie gegen 15.45 Uhr von zwei Autos genötigt. Ein schwarzer Porsche Panamera und ein weißer Mercedes CLA sollen sich ein Rennen auf der Autobahn geliefert haben. Dabei sollen sie weitere Fahrzeuge gefährdet und bedrängt haben. Ihre Dashcam hatte die Fahrmanöver aufgezichnet. Die Verkehrspolizei Mühlausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ebenfalls von den beiden Autos gefährdet wurden.

+++++++ 2163038 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell