PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Graffiti an Schule
Vergangene Woche verursachte ein Unbekannter an eine Schule in Ebersbach Sachschaden.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, begab sich ein Unbekannter auf das Gelände einer Grundschule in der Hauptstraße. Mit pinker Farbe beschmierte er den Boden des Schulhofs. Auch ein Metallzaun und ein Baum wurde mit der Farbe besprüht. Der Polizeiposten Eberbach (Tel. 07163/1003-0) hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++2170081 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren