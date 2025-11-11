Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Graffiti an Schule

Vergangene Woche verursachte ein Unbekannter an eine Schule in Ebersbach Sachschaden.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, begab sich ein Unbekannter auf das Gelände einer Grundschule in der Hauptstraße. Mit pinker Farbe beschmierte er den Boden des Schulhofs. Auch ein Metallzaun und ein Baum wurde mit der Farbe besprüht. Der Polizeiposten Eberbach (Tel. 07163/1003-0) hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++2170081 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell