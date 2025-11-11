Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Einfahren

Am Montag achtete eine Seniorin beim Einfahren aus einem Grundstück in Heidenheim nicht auf den Verkehr.

Um 10 Uhr wollte eine 78-Jährige mit ihrem Nissan aus einem Grundstück in die Bergstraße einfahren. Sie bog nach links in Richtung Innenstadt ab. Dabei übersah sie wohl einen von links kommenden 76-jährigen mit seinem Audi. Beide konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall lösten am Nissan die Airbags aus. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Der Audi blieb fahrbereit. Beide Beteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

