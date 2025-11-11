Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Am Montag stießen im Blaubeurer Tor Ring in Ulm zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Alfa Romeo, vom Hindenburgring kommend, in den Blaubeurer Ring ein. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Im Kreisverkehr fuhr ein 30-jähriger mit seinem Seat und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Polizei aus Ulm hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden an den Autos auf insgesamt 6.000 Euro. Da der Unfallverursacher in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatte, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung von rund 150 Euro bezahlen.

++++2168218 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell