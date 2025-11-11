Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Vom Sekundenschlaf übermannt

Etwa 50.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Montag auf der B311 bei Erbach.

Ulm (ots)

Am Montag fanden auf dem Neubau der B311 Arbeiten statt. Hierzu war die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt und eine mobile Ampel aufgestellt. Ein Laster hielt ordnungsgemäß an der roten Ampel. Ihm kam ein 35-Jähriger in seinem Mercedes Sprinter entgegen. Den übermannte wohl plötzlich der Sekundenschlaf und er prallte frontal gegen den stehenden IVECO. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Mercedes Sprinter war Schrott und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurden auch installierte Leitplanken beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

