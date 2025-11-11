PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Vom Sekundenschlaf übermannt
Etwa 50.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Montag auf der B311 bei Erbach.

Ulm (ots)

Am Montag fanden auf dem Neubau der B311 Arbeiten statt. Hierzu war die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt und eine mobile Ampel aufgestellt. Ein Laster hielt ordnungsgemäß an der roten Ampel. Ihm kam ein 35-Jähriger in seinem Mercedes Sprinter entgegen. Den übermannte wohl plötzlich der Sekundenschlaf und er prallte frontal gegen den stehenden IVECO. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Mercedes Sprinter war Schrott und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurden auch installierte Leitplanken beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2172042 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren