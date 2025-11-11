PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nach Unfall auf und davon
Aus dem Staub machte sich ein Unbekannter am Sonntag oder Montag in Biberach.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 15 Uhr und 7.30 Uhr. In der Straße Am weißen Bild parkte ein grauer Audi A6. Ein unbekannter Fahrer stieß beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen die vordere linke Stoßstange des Audi. Um den Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht. Er fuhr weiter. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt sie auf etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Biberach unter der Tel. 07351/4470 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++2167782(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

