Ulm (ots) - Die Getränkekisten waren auf einem umzäunten Gelände in der Straße Rathausplatz gelagert. Zwischen 11.45 Uhr und 8.45 Uhr begab sich der Unbekannte auf das Grundstück, in dem er den rund zwei Meter hohen Zaun überstiegen hatte. Er nahm aus dem Lager rund 200 Kisten mit Leergut mit. Zum Abtransport ...

mehr