POL-UL: (UL) Weidenstetten - Vorfahrt missachtet
9.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Unfalls am Montag in Weidenstetten.
Ulm (ots)
Gegen 8.20 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW Touareg im Lindenweg und bog nach links in die Ulmer Straße ab. Dabei übersah sie den in Richtung Ortsmitte fahrenden VW Up eines 27-Jährigen. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Die Polizei Langenau hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.
+++++++ 2167037(TH)
