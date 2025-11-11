PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Weidenstetten - Vorfahrt missachtet
9.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Unfalls am Montag in Weidenstetten.

Ulm (ots)

Gegen 8.20 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW Touareg im Lindenweg und bog nach links in die Ulmer Straße ab. Dabei übersah sie den in Richtung Ortsmitte fahrenden VW Up eines 27-Jährigen. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Die Polizei Langenau hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

+++++++ 2167037(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

