POL-UL: (UL) Langenau - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Durchsuchung im Zusammenhang mit den Demonstrationen vor der Martinskirche in Langenau

Ulm (ots) - Während der Anwesenheit der Bewohner hatte sich wohl ein Unbekannter in das Wohnhaus in der Hauptstraße geschlichen, so die Polizei. Das geschah vermutlich zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr. Das Seniorenpaar hatte die Haustür offenbar nur angelehnt oder einen Spalt offen gelassen. Diese Gelegenheit nutzte ...

mehr