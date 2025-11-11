Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Heiße Asche im Mülleimer verursacht Feuer

Erheblicher Sachschaden an einem geparkten Auto entstand am Montag bei einem Brand in Giengen an der Brenz.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Straße Bäumlesgewand aus. Denn dort stand ein Auto in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 42-Jähriger wohl noch nicht vollständig erkaltete Asche in einen auf dem Grundstück befindlichen Mülleimer entsorgt. Der Eimer geriet in Brand und die Flammen griffen auf den daneben geparkten BMW über. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden am Auto wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

++++2172871

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell