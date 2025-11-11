PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Müllsäcke angezündet
Sachschaden entstand am Montag bei einem Brand in Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 17.30 Uhr sah eine Zeugin, dass es in der Straße Rosenplatz vor einer Arztpraxis brannte. An der Hauswand lagerten drei gelbe Säcke, die in Flammen aufgingen. Mit Hilfe eines Feuerlöschers konnte der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht und so schlimmeres verhindert werden. Die Zeugin hatte kurz vor dem Brandausbruch drei Kinder oder Jugendliche im Bereich des Brandortes beim "Chillen" beobachtet. Ob die unbekannten Personen mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Hauswand des Gebäudes wurde durch Ruß geschwärzt. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

