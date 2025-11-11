PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Nicht um den Schaden gekümmert
Am Montag verursachte ein Unbekannter in Laupheim beim Ausparken einen Unfall und flüchtete.

Ulm (ots)

Ein 48-Jähriger parkte seinen grauen Mercedes von 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr in der Anne-Frank-Straße vor einem Mehrfamilienhaus. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß, vermutlich beim Ausparken von der gegenüberliegenden Straßenseite, gegen die Fahrertür des Mercedes. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Zurück blieb ein Schaden von rund 750 Euro. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07392/9630-0 zu melden.

++++2171908

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

