Am Montag kam es in Dornstadt zu einem Einbruch.

Ein aufmerksamer Zeuge sah gegen 18.30 Uhr, wie ein Unbekannter gegen 18.30 Uhr über eine Mauer von einem Mehrfamilienhaus "Im Mittelbühl" sprang. Das kam dem Zeugen komisch vor und er folgte dem Unbekannten. Der stieg in ein Auto ein und fuhr davon. Die hinzugerufene Polizei stellte an dem Gebäude dann Einbrüche in zwei Wohnungen fest. Der Zeuge hatte sich noch das Kennzeichen des Autos gemerkt. Das führte die Polizei zu einer Wohnanschrift im Raum Augsburg. Dort konnten zwei Männer im Alter von 39 und 48 Jahren vorläufig festgenommen werden. Bei der durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte kein mögliches Diebesgut aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die beiden kosovarischen Staatsangehörigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm dauern an.

