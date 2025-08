Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 01.08.2025, 12:00 Uhr, bis Samstag, 02.08.2025, 12:00 Uhr, für den Bereich Goslar, Langelsheim, Liebenburg

Goslar (ots)

Goslar - Innenstadt, Vandalismus an einem Verkehrsmast

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Goslar in der Marktstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Mast mit einem Verkehrszeichen gekommen. Ein Unbekannter / Unbekannte haben den Mast um ca. 80 Grad umgeknickt. Hierdurch ist ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Goslar, Tel-Nr. 05321/3390, zu melden.

