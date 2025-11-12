Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Keine Gefahr nach Drohung

Zahlreiche Streifen der Polizei sorgten am Dienstag in Göppingen für die Sicherheit.

Ulm (ots)

Kurz vor 12.30 Uhr hatte ein Unbekannter gegenüber einer Göppinger Schule eine Drohung via Email ausgesprochen. Die Schulleitung verständigte richtigerweise die Polizei. Die sorgte sofort mit mehreren Streifen für die Sicherheit an der und rund um die Schule. Nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass keine Gefahr bestand, zogen sich die Einsatzkräfte wieder zurück. Die Polizei Göppingen hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen um festzustellen, wer die Drohung in die Welt gesetzt hat. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge gingen wohl am Vormittag noch an weiteren Schulen in Baden-Württemberg ähnliche Drohschreiben per Email ein. Den unbekannten Verfasser erwartet bei Ermittlung ein Strafverfahren und eine Rechnung über den Polizeieinsatz.

++++2178798

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

