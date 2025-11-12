Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Einbrecher sucht Beute

Sein Unwesen trieb ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Wäschenbeuren.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter wohl in den Nachtstunden zu Gange. An einem Einfamilienhaus in der Straße Welkartswiesen hebelte der Einbrecher auf der Terrasse ein bodentiefes Fenster auf. So gelangte er ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem öffnete der Unbekannte Schubladen und Schränke. Da das Haus derzeit unbewohnt ist, fand er wohl nichts Wertvolles. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Rechberghausen sicherte die Spuren und hat Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

Jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

