POL-UL: (GP) Wangen - Einbrecher kommt am Tag

Am Dienstag suchte ein Unbekannter in einem Wohnhaus in Wangen nach Beute.

Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr war der Einbrecher in Wangen unterwegs. In einem Einfamilienhaus im Nelkenweg hebelte er an der Gebäuderückseite die Tür zu einer Einliegerwohnung auf. So gelangte er auch in das Haupthaus und suchte in nahezu allen Räumlichkeiten vom Keller bis zum Dach nach Brauchbarem. Dazu wühlte er in sämtlichen Schränken und Schubladen. Ersten Ermittlungen zufolge muss der Einbrecher Schmuck mitgenommen haben. Spezialisten der Polizei haben die Spuren an dem Tatort gesichert. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Dienstag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Nelkenweg gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei Uhingen unter der Tel. 07161/9381-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Die Polizei ist an jedem Tag im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Aber auch alle anderen Menschen können sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen. Seien Sie wachsam - auch in Ihrer Nachbarschaft - und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Scheuen Sie sich nicht, einen Notruf abzusetzen, wenn Sie Verdächtiges bemerken.

Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

