POL-UL: (HDH) Gerstetten - Betrunken die Vorfahrt missachtet

Unter Alkoholeinfluss verursachte am Dienstag ein 59-Jähriger einen Unfall bei Gerstetten. Dabei entstand rund 25.000 Euro Schaden.

Der Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Mazda auf der L1168 unterwegs. Er fuhr von Hausen in Richtung Dettingen. An der Einmündung zur L1164 bog er nach rechts ab. Dabei achtete der Mazda-Fahrer wohl nicht auf die Vorfahrt eines 41-Jährigen, so die Polizei. Der kam mit seinem Traktor aus Richtung Hausen und war nach Bolheim unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurde der Mazda gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Glücklicherweise blieben die Beteiligten unverletzt. Den Sachschaden an dem Auto schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der landwirtschaftlichen Zugmaschine und dem Verkehrszeichen wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 59-Jährige roch bei der Unfallaufnahme nach Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er zu viel davon getrunken hatte. In einer Klinik nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der 59-Jährige tatsächlich intus hatte. Sein Führerschein durfte er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft behalten. Er sieht nun einer Anzeige entgegen. Um 20.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

