Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 35-Jähriger schwer verletzt: Polizei sucht weitere Zeugen

Schlüchtern (ots)

(lei) Noch weitestgehend unklar sind die Hintergründe und der genaue Hergang eines Zusammentreffens mehrerer Personen am frühen Samstagmorgen in der Krämerstraße, in dessen Zusammenhang ein 35-Jähriger schwere Verletzungen erlitten hat. Die Polizei untersucht nun den Vorfall, der gegen 4.50 Uhr gemeldet wurde und setzt auf Hinweise von weiteren Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten waren zwei Gruppen zuvor vor einer Bar im Bereich der Weitzelstraße offenbar in einen Streit geraten, der dann in Gewalt gemündet sein soll. Der 35-Jährige aus dem Raum Schlüchtern, der in einer der Gruppen dort anwesend war, wies letztlich schwerwiegende Verletzungen unter anderem am Kopf auf und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie die Verletzungen entstanden sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die aufgrund erster Zeugenangaben wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts geführt werden.

Die Beteiligten beider Parteien sind der Polizei inzwischen bekannt; ihre Befragungen dauern derzeit an. Wer das Geschehen sonst noch beobachtet hat und sachdienliche Angaben zum Ablauf machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizeistation Schlüchtern zu melden.

