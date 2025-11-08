Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schuss mit Pfefferpistole - Zeugen gesucht

Hanau (ots)

Kurz vor 21 Uhr kam es gestern vor einem Kiosk auf dem Freiheitsplatz zu einer Rangelei zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 35-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Mann von einem Jugendlichen umklammert, während ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe eine Pfefferpistole einsetzte. Der Geschädigte wurde dabei im Gesicht getroffen und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die fünf Jugendlichen flüchteten in Richtung Rosenstraße und konnten trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach am Main, 08.11.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell