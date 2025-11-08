Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher in Offenbach gesucht, Raubüberfall in Langen und Unfall an Bahnschranke in Dreieich

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher gesucht - Offenbach

Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr schlugen Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses in Offenbach in der Blumenstraße (30er Hausnummern) ein und gelangten so ins Innere. Das gesamte Haus wurde durchwühlt und ein Tresor aus der Wand gerissen und bis zur Haustür gebracht. Dort scheiterte der Abtransport aus bislang unbekannten Gründen. Die Polizei sucht zwei dunkel gekleidete, kräftige Personen, wovon einer auffällig humpelte. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Raubüberfall - Langen/Dreieich

Auf einem Parkplatz in der Darmstädter Straße zwischen Dreieich Sprendlingen und Langen wurde am späten Freitagabend ein 19-jähriger Fußgänger Opfer eines Überfalls. Aus einem dunklen Pkw stiegen gegen 23.30 Uhr drei maskierte Personen aus. Dem Opfer wurde mit einer Pfefferpistole unvermittelt ins Gesicht geschossen und er wurde erheblich verletzt. Die unbekannten Täter entwendeten eine schwarze Tasche mit Bargeld und Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die Täter mit dem dunklen Pkw in Richtung Langen. Wer Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter 069 - 8098-1234.

3. Bahnschranke umgefahren - Dreieich

Der Bahnübergang Darmstädter Straße in Höhe der Total-Tankstelle in Dreieichenhain hat eine halbe Bahnschranke weniger. Ein 74jähriger Mercedesfahrer fuhr am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr in Richtung Sprendlingen und übersah, aus bisher unbekannten Gründen, die geschlossene Bahnschranke. Durch den Zusammenstoß wurde ein Stück der Schranke abgerissen, sowie der Mercedes des Mannes im Frontbereich erheblich beschädigt. Die Schranke wird in Kürze repariert. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 12 000 Euro geschätzt.

Offenbach am Main, 08.11.2025, Schäfer, PHKin (Polizeiführerin vom Dienst - Hospitantin)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell