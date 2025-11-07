Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrüger erbeutete Bargeld; Zusammenstoß auf Gehweg: Rollerfahrer leichtverletzt; Trickdieb flüchtete mit Bargeld und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Betrüger erbeutet Bargeld - Hanau

(cb) Am Einkaufs-Trolley einer 67 Jahre alten Dame ging am Dienstag eine Rolle kaputt, weshalb ein bislang Unbekannter seine Hilfe bei der Reparatur anbot. Doch am Ende hatte dieser die Dame um mehrere hundert Euro betrogen. Die Hanauerin wollte ihrem zwischen 40 und 50 Jahre alten vermeintlichen Helfer zum Dank für seine Unterstützung etwas Bargeld geben. Hierzu begab sie sich gemeinsam mit dem etwa 1,70 Meter großen Mann mit dunkelbraunen kurzen Haaren gegen 10.30 Uhr zum nächstgelegenen Geldautomaten in der Leimenstraße (einstellige Hausnummern). Während des Geldabhebens ging der Unbekannte mit grauem Bart dazwischen, gab etwas am Automaten ein und nahm schließlich das Geld aus dem Automaten entgegen. Im Anschluss gab der Mann, welcher eine graue Jacke und eine dunkle Hose trug der 67-Jährigen einen 50 Euro Schein. Die beiden gingen gemeinsam zu einem nahegelegenen Kiosk. Hier wurde der Hanauerin offenbart, dass die Reparatur des Trolleys nun doch mehr kosten würde. Daraufhin suchte sie abermals in Begleitung ihres vermeintlichen Helfers die Bank auf um noch einmal Geld abzuheben. Auch diesmal schien er die Hanauerin beim Abbuchen des Geldes zu unterstützen. Wieder am Kiosk angekommen, wurde der Einkaufwagens repariert und die Seniorin bezahlte die geforderte Summe. Erst zwei Tage später bemerkte die Hanauerin, dass der Betrüger beide Male mehr Geld als gewünscht abgehoben hatte, somit ergaunerte sich dieser mehrere hundert Euro - weshalb nun die Kripo in Hanau Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet hat und nach Zeugen der Tat sucht. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Scheibe eingeschlagen: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Bereits im Verlauf des vergangenen Freitags (31. Oktober) schlug ein bislang unbekannter Übeltäter die Fensterscheibe eines weißen Wagens ein. Die Besitzer hatten ihren Skoda Roomster gegen 8.30 Uhr auf der Brüder-Grimm-Straße (10er-Hausnummern) abgestellt. Gegen 14.30 Uhr stellten sie dann die Scherben vor dem Fahrzeug und die kaputte Scheibe fest. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Diese melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Hanau (06181 100-120).

3. Zusammenstoß auf Gehweg: Rollerfahrer leichtverletzt - Maintal

(me) Ein, aus seinem Grundstück herausfahrender Autofahrer übersah am Montag augenscheinlich einen dort fahrenden Schüler. Der Neunjährige habe die Wilhelmsbader Straße gegen 7.35 Uhr mit seinem Tretroller befahren, als dieser an einer Grundstückseinfahrt von einem vermutlich schwarzen Coupe am Oberschenkel getroffen wird. Nach einem kurzen Gespräch sei der 40 bis 50 Jahre alte Fahrer mit sehr kurz rasierten Haaren weitergefahren. Da der Junge im Nachgang an den Zusammenstoß über Schmerzen in seinem Bein klagte, ermittelt die Fluchtgruppe nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung. Zeugen des Unfalls melden sich bitte über die Hotline 069 8098-5699.

4. Zeugensuche nach Einbruch in Erdgeschosswohnung - Maintal

(cb) Nachdem sich Unbekannte am Donnerstag, zwischen 8 Uhr und 22.10 Uhr, Zutritt in eine Erdgeschosswohnung im Südring (einstellige Hausnummern) verschafften, suchen die Ermittler Zeugen des Einbruchs. Nach derzeitigen Kenntnissen begaben sich die Täter auf den Balkon, zerstörten die Balkontür und gelangten so in die Wohnung. Hierbei richteten sie einen Sachschaden von etwa1.500 Euro an. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen und flüchteten nach der Tat. Bisher können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau.

5. Voller Erfolg beim zweiten und dritten Tag des "Codiermarathons"- Erlensee / Bruchköbel

(me) Nach dem der erste Aktionstag am Mittwoch in Rodenbach bereits bestens besucht wurde, luden am Donnerstag die Stadt Erlensee und am Freitag die Stadt Bruchköbel jeweils zusammen mit der Polizeistation Langenselbold zu einer gemeinsamen Fahrradcodieraktion ein. Hierbei handelte es sich um den zweiten beziehungsweise den dritten und somit letzten Tag des dieswöchigen "Codiermarathons". An beiden Tagen wurde das Maximalkontingent von jeweils 35 Terminen voll ausgeschöpft. Neben den Fahrrädern ließen die Teilnehmer unter anderem auch die Akkus ihrer E-Bikes und sogar einen Rollator codieren. Neben der Codierung klärten die Schutzfrauen vor Ort, die Polizeihauptkommissarinnen Julia Koch und Silke Rübmann, sowie Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Seref Levent Simsek, die Besucher auch über weitere sinnvolle Diebstahlvorkehrungen und der sicheren Teilnahme am Straßenverkehr auf.

6. Terrassentür aufgebrochen und Haus durchsucht - Hammersbach

(me) Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 22.15 Uhr, waren Einbrecher an einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Galgenberg" (einstellige Hausnummern) am Werk. Die Ganoven brachen offenbar die Terrassentür auf und gelangten so ins Gebäude. Hier durchsuchten die Langfinger alle Stockwerke nach verwertbaren Gegenständen. Mit ihrer Beute, die aus Bargeld und Zahngold im Wert von etwa 1.000 Euro bestehen dürfte, flüchteten die Täter nach ihrer Tat in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei aus Hanau ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

7. Trickdieb flüchtete mit Bargeld - Schlüchtern

(cb) "Könnten Sie mir Geld für den Parkautomaten wechseln?" - diese Frage stellte ein etwa 50-jähriger Unbekannter am Donnerstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, einem Ehepaar, welches gerade in der Bahnhofstraße, hier zwischen Sparkasse und Ärztehaus unterwegs war. Daraufhin öffnete der 51-jährige Mann seine Geldbörse, um dem Fragenden Geld zu wechseln. Dieser soll zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß sein und hatte dunkelblonde, gelockte Haare, welche er nach hinten gekämmt hatte. Der Ganove trug außerdem ein dunkles Sakko. Kurze Zeit später musste der 51-jährige Schlüchterner feststellen, dass ihm der Unbekannte 175 Euro in Scheinen aus seiner Geldbörse gestohlen hatte. Zeugen der Tat können sich unter der Telefonnummer 06661 9610-0 bei der Polizei in Schlüchtern melden.

Offenbach, 07.11.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

