Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Einfamilienhaus

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Einfamilienhaus
Schlüchtern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Nach einem Einbruch in eine Privatwohnung in der Nacht des 23. August 2025 (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6102889), fahnden die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei nun öffentlich nach den bislang unbekannten Tätern. Aufgrund der bisher getätigten Ermittlungen gelangte das mutmaßliche Duo in der Tatnacht gegen 23 Uhr fußläufig zum Wohnhaus in der Schlossstraße (10er-Hausnummern). Dort verschafften sich die beiden Zutritt zum Objekt, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Nachdem die zwei Täter ins Innere gelangt waren, durchsuchten sie die beiden Etagen nach Wertgegenständen und stießen im Obergeschoss hierbei auf einen zu dieser Zeit schlafenden Bewohner. Der 40-Jährige wurde durch den Lärm geweckt, weshalb die Eindringlinge daraufhin die Flucht ergriffen.

Da die Personen, trotz umfangreicher Ermittlungen, bislang noch nicht identifiziert werden konnten, gehen die Ermittler nun den nächsten Schritt, indem sie sich mit den beigefügten Bildern an die Bevölkerung wenden und um Mithilfe bei der Fahndung bitten.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei fragen nun:

   - Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen geben?
   - Wer hat diese Personen auf der Flucht beobachtet?
   - Wo sind die Täter noch aufgefallen?
   - Sind die Unbekannten möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen 
     oder haben ein anderes Fluchtmittel benutzt?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei aus Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Dieser Meldung sind Bilder der unbekannten Täter beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

