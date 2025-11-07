Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Transport ins Krankenhaus: Spieler bei Kreispokal-Spiel bewusstlos geschlagen

Dietzenbach (ots)

(lei) Kurz vor Spielende wurde es am Donnerstagabend im Dietzenbacher Waldstadion in der Offenthaler Straße ganz offensichtlich so richtig unsportlich: Bei einer Begegnung im Fußball-Kreispokal soll ein 25 Jahre alter Spieler der Heimmannschaft aus Dietzenbach einem 24-Jährigen des Gästeteams aus Egelsbach derart ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser bewusstlos zu Boden ging, Verletzungen erlitt und letztlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus musste. Der Grund für den mutmaßlichen Schlag ist bislang nicht bekannt und das Spiel konnte im Anschluss nicht fortgesetzt werden. Später wurde in der Kabine der Gastmannschaft auch ein kaputter Toilettendeckel entdeckt. Die eingeschaltete Polizei hat nun Ermittlungen wegen Verdachts der Körperverletzung sowie Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen der beiden Vorfälle (06074 837-0).

In den letzten Wochen kam es häufiger zu Auseinandersetzungen auf und neben Sportplätzen (wir berichteten). Nicht nur aus polizeilicher Sicht dürfte klar sein: Leidenschaft und Emotionen gehören zum Fußball dazu - Gewalt jedoch nicht. Spiele sollten mit dem Schlusspfiff und einem Shake-Hands enden, nicht mit Verletzungen und Polizeieinsätzen. Sport soll verbinden und keine Bühne für Aggressionen sein.

