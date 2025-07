POL-BS: Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter-Zeugenaufruf

Braunschweig (ots) - Hondelage/Dibbesdorf, 04.07.2025 Unbekannte zerstören Seitenscheiben Am vergangenen Freitag kam es zu mehreren Fällen von Einbrüchen in Fahrzeuge. In den Stadtteilen Dibbesdorf und Hondelage wurden insgesamt 4 Fahrzeuge angegangen. In allen Fällen wurden die seitlichen Scheiben eingeschlagen. In einem Fall wurde über den Sachschaden hinaus eine Geldbörse aus dem Innenraum des Fahrzeugs entwendet. Wenngleich das Portemonnaie durch einen Zeugen in ...

