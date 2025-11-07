Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Etwa eine Million Euro Schaden bei Großbrand in Lagerhalle

Maintal (ots)

(lei) Bis etwa 1 Uhr in der Nacht zu Freitag waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bei einem Großbrand im Stadtteil Bischofsheim im Einsatz. In einer Lagerhalle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes in der Straße "In der Kirschschal" war gegen 19 Uhr am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das bereits kurz nach seinem Entstehen eine hohe Rauchsäule und enorme Flammenbildung entwickelte. Zahlreiche Brandschützerinnen und Brandschützer sorgten dafür, dass eine weitere Ausbreitung des Feuers unterbunden werden konnte. Dennoch brannte die Halle vollständig nieder, die Standfestigkeit der Gebäudereste dürfte beeinträchtigt sein und bedarf weiterer Überprüfungen bei Tageslicht. Nach ersten Schätzungen wird der Schaden vorläufig auf etwa ein Million Euro beziffert. Im Zuge der Löschmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht an der Hand. Mit der Aufklärung der Brandursache befasst sich nun die Kriminalpolizei, die für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 erreichbar ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell