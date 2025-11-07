POL-OF: Etwa eine Million Euro Schaden bei Großbrand in Lagerhalle
Maintal (ots)
(lei) Bis etwa 1 Uhr in der Nacht zu Freitag waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bei einem Großbrand im Stadtteil Bischofsheim im Einsatz. In einer Lagerhalle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes in der Straße "In der Kirschschal" war gegen 19 Uhr am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das bereits kurz nach seinem Entstehen eine hohe Rauchsäule und enorme Flammenbildung entwickelte. Zahlreiche Brandschützerinnen und Brandschützer sorgten dafür, dass eine weitere Ausbreitung des Feuers unterbunden werden konnte. Dennoch brannte die Halle vollständig nieder, die Standfestigkeit der Gebäudereste dürfte beeinträchtigt sein und bedarf weiterer Überprüfungen bei Tageslicht. Nach ersten Schätzungen wird der Schaden vorläufig auf etwa ein Million Euro beziffert. Im Zuge der Löschmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht an der Hand. Mit der Aufklärung der Brandursache befasst sich nun die Kriminalpolizei, die für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 erreichbar ist.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell