Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 46. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an einer Seniorenstätte sowie Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 10.11.2025:

K 903, Niedermittlau in Fahrtrichtung Rothenbergen, vor den BAB-Zufahrten (Unfallschwerpunkt);

- 11.11.2025:

Offenbach am Main, Bischofsheimer Weg, zwischen Rumpenheim und Waldheim (Seniorenstätte);

- 12.11.2025:

Gelnhausen, Philipp-Reis-Straße (Schule);

- 13.11.2025:

L 3001, Dietzenbach in Fahrtrichtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wild);

- 14.11.2025:

B 43 a, Hanau in Fahrtrichtung Dieburg, vor Anschlussstelle Hanau-Hafen (Lärmschutz).

Offenbach, 07.11.2025, Pressestelle, Merlin Winges

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell