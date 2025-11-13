Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen/A8 - Lkw umgekippt

Am Donnerstagmorgen kam ein 41-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Autobahn bei Nellingen von der Straße ab.

Gegen 5.40 Uhr fuhr der 41-Jähriger mit seinem DAF Lkw mit Sattelauflieger auf der A8 von Stuttgart in Fahrtrichtung Ulm. Kurz nach der Anschlussstelle Merklingen kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Graben. Dort kippte der Sattelzug um und landete mit der Fahrerseite auf den Leitplanken. Rettungskräfte kamen vor Ort und kümmerten sich um den verletzten Fahrer. Den ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 41-Jährige wohl während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Er kam mit leichten Verletzungen vorsorglich in eine Klinik. Die Feuerwehr und Einsatzkräfte der Autobahnmeisterei waren im Einsatz. Zur Bergung des Sattelzugs mussten der mittlere und rechte Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Bergung dauert derzeit noch an. Zur Unfallzeit hatte der Planenauflieger rund 10.000 Reifen geladen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

