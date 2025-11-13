POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl von Friedhof
Unbekannte entwendeten von Dienstag auf Mittwoch zahlreiche Gegenstände vom Friedhof in Ulm-Wiblingen.
Ulm (ots)
Die Diebstähle ereigneten sich zwischen 16 Uhr und 8.30 Uhr auf dem Friedhof in der Unterweilerstraße. Von insgesamt 14 Gräbern stahlen die Unbekannten verschiedene Gegenstände. Darunter befanden sich Kreuze oder auch die Madonna Statue. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Der Polizeiposten Wiblingen (Tel. 0731/40175-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen.
