Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Sachbeschädigung an Kunstfigur in Parkanlage

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 12:00 und 17:00 Uhr eine Kunstfigur in der Parkanlage in der Straße "Am Kloster" in Bramsche beschädigt. Die Figur ist Teil einer laufenden Freiluftausstellung und stellt eine weibliche Person dar.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen nimmt die Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

