Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Polizei verzeichnet Ermittlungserfolg - Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Osnabrück (ots)

Ermittler der Polizeiinspektion Osnabrück haben am vergangenen Mittwoch ein Wohnhaus im Ortsteil Schinkel durchsucht. Die Maßnahme erfolgte unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück im Rahmen eines länger andauernden Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Drogenhandels. Während des Einsatzes wurde ein 45-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Zimmers fanden die Beamten rund 700 Gramm Marihuana sowie geringe Mengen Kokain. Der 45-Jährige wurde am Donnerstag beim Amtsgericht Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

In einem anderen Zimmer stellten die Ermittler Ecstasy-Tabletten, Haschisch, Bargeld und einen Elektroschocker sicher. Darüber hinaus wurden zwei mutmaßlich gestohlene Pedelecs aufgefunden. Eine dort angetroffene Person wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da ihre mögliche Beteiligung derzeit noch geprüft wird.

An dem Einsatz waren neben Ermittlungs- und Fahndungskräften auch ein Drogenspürhund der Polizei Osnabrück beteiligt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell