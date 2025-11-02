Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zwei Leichtverletzte bei Unfall mit Pferdeanhänger

Osnabrück (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr, kam es an der Kreuzung Hagenbecker Straße/Neuenkirchener Damm zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin war mit ihrem Pkw und einem Pferdeanhänger aus Hollenstede kommend auf der Hagenbecker Straße unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts aus Richtung Voltlage kommenden Mercedes. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurden zwei Insassen des Mercedes leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde in dem Wagen eingeschlossen, konnte jedoch ohne schweres Gerät geborgen werden. Die Fahrerin des Gespanns erlitt einen Schock, ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Das im Anhänger transportierte Pony wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ein hinzugezogener Tierarzt begutachtete das Tier vor Ort.

