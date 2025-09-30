PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Diebstähle aus Autos und eine Komplettentwendung

Niersbach (ots)

Am Samstag, 27. September, zwischen 0 und 6 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Töpferstraße in Niersbach nicht nur Wertgegenstände aus drei Fahrzeugen sondern auch ein Auto komplett. Alle vier Autos waren scheinbar unverschlossen und wurden im Rahmen des Diebstahls nicht beschädigt.

Komplett gestohlen wurde ein grauer Audi älteren Baujahrs. Aus den drei verbliebenen Autos entwendeten die Täter Wertgegenstände und Bargeld in insgesamt niedrigem vierstelligem Wert. Wie viele Täter in dieser Nacht ins Niersbach unterwegs waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht weiter Zeugenhinweise zur Diebstahlserie. Wer hat in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 entgegen.

So schützen Sie sich vor Diebstählen aus ihrem Fahrzeug:

   - Schließen Sie Ihr Auto ab - auch wenn Sie nur kurz einkaufen 
     oder zum Arzt wollen!
   - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kopfhörer) 
     oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.
   - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei 
     Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches 
     Gepäck aus dem Kofferraum.
   - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem 
     Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 15:29

    POL-PPTR: Zwei Diebstähle aus Autos

    Trier (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27. auf 28. September, zwischen 18:30 Uhr und 7:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines grauen VW in der Zeughausstraße in Trier ein. Der oder die Täter entwendeten eine Gitarre und Musikequipment. In derselben Nacht, zwischen 22 und 11 Uhr, verschafften sich ebenso unbekannte Täter Zugang zu einem weiteren Fahrzeug in der Deworastraße. Aus ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 12:19

    POL-PPTR: Einbruch in Wohnhaus

    Gusenburg (ots) - Am Sonntag, 28. September, zwischen 11:30 Uhr und 15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters auf der Rückseite des Gebäudes Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kreuzstraße in Gusenburg. Der oder die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 12:18

    POL-PPTR: Einbruch in Dachdeckerbetrieb

    Trierweiler (ots) - Zwischen Mittwoch, 24. September, 18:30 Uhr, und Samstag, 27. September, 10:30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Dachdeckerbetriebs in der Kiemstraße in Trierweiler. Der oder die Täter gelangten so ins Innere des Gebäudes, entwendeten aber scheinbar nichts. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren