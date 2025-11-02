Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der Osnabrücker Straße zu einem tätlichen Angriff auf Rettungssanitäter sowie anschließend zu Widerstandshandlungen gegenüber Polizeibeamten gekommen. Gegen einen 36-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rettungssanitäter meldeten gegen 14.20 Uhr eine offenbar alkoholisierte Person, die sich zu Fuß auf der Fahrbahn bewegte und dadurch den Straßenverkehr gefährdete. Um eine weitere Gefährdung zu verhindern, brachten die Rettungskräfte den Mann auf den Gehweg. Dabei griff der 36-Jährige einen der Sanitäter unvermittelt an, schubste ihn zu Boden und schlug sowie trat mehrfach auf ihn ein. Die beiden Rettungssanitäter versuchten daraufhin, den Angreifer zu fixieren. Der Mann konnte sich jedoch losreißen und flüchtete zu Fuß über die Osnabrücker Straße in Richtung Hagen a.TW.. Beide Rettungskräfte erlitten leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig.

Wenig später trafen alarmierte Polizeikräfte den Tatverdächtigen im Bereich des Roten Bergs an und fixierten ihn. Dabei beleidigte der Amtsbekannte die Einsatzkräfte und versuchte mehrfach, sich aus der Fixierung zu lösen. Er konnte schließlich mit Unterstützung von zwei weiteren Beamten zur Dienststelle gebracht werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten sowie der 36-Jährige blieben unverletzt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell