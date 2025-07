LPI-SLF: Leichtkraftfahrzeug umgeworfen

Neustadt an der Orla (ots) - Am 11.07.2025 stand in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:45 Uhr ein blauer Pkw VW Touran auf dem oberen Parkdeck der Mühlstraße in Neustadt an der Orla abgeparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß in diesem Zeitraum gegen die Fahrertür sowie den Kotflügel des VW und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher pflichtwidirg von der Unfallstelle. Zeugen, welche ...

